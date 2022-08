Criador de Sandman está na série da Netflix e você nem sabia

Sandman conquistou os fãs da Netflix e a série rapidamente ocupou o primeiro lugar dentre as obras mais assistidas da plataforma de streaming. Não muito tempo depois, um episódio bônus foi lançado e esse conta com a participação de ninguém menos que Neil Gaiman, criador dos quadrinhos originais.

O episódio extra traz duas histórias independentes distintas, uma das quais é animada. E seu elenco de vozes inclui justamente Gaiman.

O autor fornece a voz de Crow, também conhecido como Skull Bird, na parte animada do episódio, intitulado A Dream of a Thousand Cats.

O produtor executivo Allan Heinberg, que atua como co-showrunner na adaptação dos quadrinhos ao lado de Gaiman, explicou que o escritor foi extremamente metódico com seu papel de voz durante a gravação.

“Ele tem uma das melhores vozes. Uma vez que entramos na cabine, não havia nada reticente sobre ele. Ele realmente queria ser mais corvo e batia os braços e trabalhava sem medo para isso”, disse ao blog Tudum, da própria Netflix.

Neil Gaiman já trabalhou como dublador antes

Gaiman não é novato na dublagem, ele já apareceu em alguns episódios de Os Simpsons – uma vez como uma versão de si mesmo e depois como um gato falante em uma paródia de Coraline em um especial de Halloween.

Esta também não é a primeira vez que ele empresta sua voz para uma adaptação de seus próprios personagens. Gaiman forneceu a voz de Deus em um episódio da terceira temporada de Lúcifer.

O elenco de Dream of a Thousand Cats também inclui vários dos colaboradores anteriores de Gaiman, incluindo as estrelas de Belas Maldições, David Tennant e Michael Seen, bem como James McAvoy, que dubla Sonho nos audiodramas de Sandman da Audible.

Tom Sturridge também reprisa seu papel como Morpheus, enquanto na forma de um gato. A metade live-action do episódio, Calliope, apresenta Melissanthi Mahut, Arthur Darvill e Sir Derek Jacobi.

Sandman está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.