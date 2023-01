Criador de Sherlock quer 5ª temporada e só depende do elenco

Sherlock é uma das adaptações mais queridas e bem-sucedidas dos romances de Sir Arthur Conan Doyle, mas não vemos novos episódios desde 2017. O criador da série, Steven Moffat, no entanto, está disposto a fazer mais.

Reiterando sentimentos anteriores sobre uma nova temporada de Sherlock, Moffat disse (via Deadline) que “começaria a escrever amanhã” se as estrelas Benedict Cumberbatch e Martin Freeman retornassem.

Continua depois da publicidade

Sherlock foi ao ar pela última vez há cinco anos, uma quarta temporada que terminou com Holmes confrontando sua irmã malvada em um episódio épico intitulado The Final Problem.

“Eles querem coisas maiores e melhores, mas, Martin e Benedict, ‘por favor, voltem?’”, brincou Moffat.

Saiba mais sobre Sherlock logo abaixo.

Mais sobre Sherlock

Sherlock foi criada por Steven Moffat e Mark Gatiss, adaptando as histórias de Sherlock Holmes para os dias atuais.

Cada episódio, que costuma ter por volta de 90 minutos, adapta um conto ou romance em específico de Sir Arthur Conan Doyle, com início, meio e fim. Dessa forma, o espectador pode assistir os capítulos isoladamente.

No papel principal, temos Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho), como Sherlock Holmes, um detetive antipático e genial, que não gosta de socializar e não apenas se acha, como é mais inteligente que todos à sua volta.

Do seu lado, temos Martin Freeman como o Dr. Watson, eterno companheiro do detetive, que mantém Sherlock com o pé no chão e o ajuda em todos os casos.

Sherlock conta com quatro temporadas ao todo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.