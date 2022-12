Criador de Smallville respondem se fariam reboot da série

A série Smallville, que iniciou com as diversas produções da DC pela CW, se tornou uma grande nostalgia com o passar dos anos. Os criador do seriado, Alfred Gough, respondeu se faria um reboot de Smallville.

Em recente entrevista, Gough comentou que não há planos para quem um reboot aconteça tão cedo, e ele vem acompanhando a situação da DC Studios de perto (via CBR).

“Para ser honesto, não. Acho que contamos essa história e eles estão sempre atualizando o Superman. Li que James Gunn está escrevendo um novo filme do Superman mais jovem”, disse ele. “Eu sinto que fomos muito, muito afortunados em fazer o seriado quando o fizemos porque conseguimos fazer o show que queríamos fazer.”

Gough ainda acredita que não haveria como fazer Smallville hoje, visto que há muitos desvios do cânone do Superman. No entanto, Gotham, que durou cinco temporadas e foi finalizada em 2019, parece provar o contrário.

“Quero dizer, tínhamos os recursos da Warner, que não nos daria certos personagens que queríamos, mas tínhamos que fazer a série que queríamos fazer, mas não teríamos permissão para fazer hoje. Havia tantos desvios do cânone. A heresia de uma geração é o evangelho da geração seguinte”, explicou Gough.

Mais sobre Smallville

Após ser cancelada pelo motivo dos roteiristas estarem sem ideias para Clark Kent, Smallville ganhou uma décima primeira temporada nos quadrinhos.

A história se passa seis meses após Clark Kent ter se tornando o Superman. Ele chegou a encontrar Batman, e também os Lanternas Verdes.

“Uma interpretação da história de Superman mostra o jovem Clark Kent aprendendo a usar seus superpoderes em Kansas”, diz a sinopse da série.

Com Alfred Gough e Miles Millar sendo os roteiristas da série, o elenco conta com Tom Welling, Michael Rosenbaum, Erica Durance, Sam Jones III, Kristin Kreuk e Allison Mack, que não deve participar da série animada após ser presa por um escândalo por participar de uma seita.

Smallville está disponível no catálogo da HBO Max.

