Criador de Stranger Things faz promessa sobre sexualidade de Will

Já não é de hoje que Stranger Things indica que Will Byers é gay, mas a quarta temporada dá fortes indícios disso, a tal ponto que fãs acusam a série de queerbaiting. Agora, um dos criadores da série apontou que isso será resolvido nos vindouros episódios.

A Variety conversou com os irmãos Duffer, questionando sobre os arcos dos personagens e a sexualidade de Will. Matt Duffer prometeu que os dois episódios finais da temporadas trarão resolução para o arco de Will neste ano.

“O arco completo da história ainda não aconteceu porque realmente estamos no episódio 7, é o que chamamos de final do nosso segundo ato”, disse Duffer.

“Portanto, há muito mais resolução na história; estamos tentando fazer o mesmo com os arcos dos personagens. E eu diria que isso se aplica ao arco de Will. Portanto, será muito mais fácil falar sobre todos – os atores e nós – assim que os dois episódios finais forem exibidos. Mas certamente, sua jornada e arco estão longe de terminar”, continuou o criador da série.

Stranger Things está disponível na Netflix.

