Criador de The Big Bang Theory cometeu grande erro com Penny

Interpretada por Kaley Cuoco, Penny é, sem sombra de dúvidas, uma das personagens mais queridas de The Big Bang Theory. Como os fãs já sabem, ela muda muito da 1ª à 12ª temporada da série. O que os espectadores desconhecem é que o criador da sitcom cometeu um grande erro na caracterização de Penny durante os primeiros anos.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Continua depois da publicidade

Após atuar em The Big Bang Theory, Kaley Cuoco garantiu, por exemplo, o papel principal na série de mistério The Flight Attendant, disponível no HBO Max.

Revelamos abaixo o grande erro que Chuck Lorre, o criador de The Big Bang Theory, cometeu na caracterização de Penny; confira! (via ScreenRant)

Chuck Lorre se arrepende das tramas de Penny no início de The Big Bang Theory

Nas primeiras três temporadas de The Big Bang Theory, Penny é (praticamente) a única personagem feminina da série.

Eventualmente, o elenco da sitcom é expandido com a inclusão de Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Durante o início da série, Penny é uma personagem bastante clichê, relacionada principalmente ao clássico estereótipo da “loira burra”.

Essa caracterização, inclusive, é alvo de críticas por muitos fãs da série, estabelecendo-se também como um dos principais motivos para The Big Bang Theory “envelhecer mal”.

Refletindo sobre a trajetória da série no livro “The Big Bang Theory”: The Definitive Inside Story of the Epic Hit Series”, o showrunner Chuck Lorre admite ter errado na caracterização de Penny nas primeiras temporadas da produção.

O criador também diz ter se arrependido da maneira como a personagem era excessivamente sexualizada nos primeiros anos de The Big Bang Theory.

“No início, uma das personagens mais subdesenvolvidas era a Penny. Ficou claro que não havíamos a caracterizado além da garota bonita do apartamento ao lado, e Kaley certamente era capaz de fazer muito mais do que lhe era pedido”, comentou Chuck Lorre.

Tudo mudou quando Kaley Cuoco passou a se envolver mais profundamente na caracterização da personagem e no desenvolvimento de suas tramas.

“A partir daí, o nosso objetivo era tornar a personagem mais complexa, não apenas por um episódio, mas para sempre. Com o tempo, Penny adquiriu uma grande inteligência pessoal, sobre os relacionamentos do grupo e sobre a dinâmica de cada situação”, explicou o showrunner.

Com Kaley Cuoco como Penny, todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.