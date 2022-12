Criador de The Last of Us detalha mudanças em Joel

A série The Last of Us é uma das mais aguardadas da HBO Max em 2023, e o criador Neil Druckmann detalhou mudanças que foram feitas em Joel.

Pedro Pascal vai interpretar o personagem principal do seriado, ao lado de Bella Ramsey, que viverá Ellie, a protegida de Joel.

Em recente entrevista, Druckmann, criador dos jogos, disse que algumas mudanças no personagem foram feitas, acrescentando um problema de audição ao protagonista (via ScreenRant).

“Tivemos uma conversa sobre o preço que a vida de Joel teria sobre ele fisicamente. Então, ele está com problemas de audição de um lado por causa de um tiro”, disse ele.

“Seus joelhos doem toda vez que ele se levanta. Acho que há um tom em que Tom Cruise pode fazer qualquer coisa. Mas eu gosto de pessoas de meia-idade de meia-idade”, concluiu.

Joel e Ellie na série

Série pode não ser tão violenta como os fãs pensam

Ainda segundo Druckmann, em entrevista para a SFX Magazine, o seriado não será tão violento como os dois jogos são, embora seja bastante assustadora (via CBR).

“Uma das coisas que adorei ouvir de Craig Mazin e da HBO desde o início foi: ‘Vamos eliminar toda a violência, exceto o essencial’”, disse ele. “Isso permitiu que a violência tivesse ainda mais impacto do que no jogo, porque quando você continua mostrando a ameaça e vê a reação das pessoas a uma ameaça, isso torna tudo mais assustador.”

Ainda de acordo com Druckmann, The Last of Us vai revelar por que as pessoas está com tanto medo, e como os infectados e Clickers derrubaram a humanidade.

“E quando revelarmos os infectados e os Clickers, você verá o que derrubou a humanidade e por que todos estão com tanto medo”, concluiu.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro de 2023 no HBO Max.

