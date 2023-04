Criador de The Last of Us planeja ir além da 2ª temporada

A série de The Last of Us, da HBO, ainda precisa adaptar os eventos do segundo game da franquia e vai precisar de mais de uma temporada para tal.

Neil Druckmann, um dos criadores do jogo original, que também está envolvido na série, já confirmou que “não há planos de contar histórias além de adaptar os jogos”, mas o co-criador e showrunner Craig Mazin diz que The Last of Us, da HBO, não terminará após a segunda temporada.

Há “um pouco de história para contar” na adaptação de The Last of Us: Parte II, disse Mazin durante o National Association of Broadcasters Show em Las Vegas (via Deadline).

“Nosso plano é fazer isso não apenas por mais uma temporada. Devemos estar por perto por um tempo.”

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

Recentemente, Bella Ramsey deu uma previsão de lançamento para a 2ª temporada. Segundo a atriz, as filmagens começam no final do ano para um retorno da série entre 2024 e 2025.

