Criador de The Last of Us queria Baiacu ainda mais brutal

O quinto episódio de The Last of Us no HBO Max conta com diversos momentos assustadores e quando o Baiacu (aquele infectado gigante) aparece, a situação fica realmente aterrorizante. Craig Mazin, um dos criadores da série queria que essa criatura fosse ainda mais brutal.

Durante o último episódio do The Last of Us Podcast (via ComicBook), Mazin, revelou querer originalmente que o Baiacu rasgasse Perry ao meio.

Continua depois da publicidade

“Isso era algo em relação ao qual eu estava realmente ambicioso. Eu queria que Perry rasgasse ao meio na cintura”, disse Mazin.

“Neil Druckmann estava tipo, ‘Bem, tudo bem, mas isso seria realista?’ E eu respondi, ‘Eu acho que sim’. E então, quanto mais a Wētā FX tentava fazer, mais você percebe que as pessoas não rasgam na altura da cintura. É muito difícil de fazer”, continuou o criador da série, referindo-se a Neil Druckmann, o outro criador da série (e dos games).

Ainda assim, Mazin tentou criar uma morte perturbadora, embora ele eventualmente tenha cedido ao julgamento de Druckmann.

“Chegou perto. Mas, em última análise, Neil prevaleceu e estava correto ao sugerir que algo que se sentisse mais fundamentado anatomicamente seria mais eficaz”, acrescentou Mazin. “E então, é claro, ficamos tipo, ‘Bem, o Baiacu arranca a cabeça dele, o que é icônico, é ótimo e é aterrorizante'”.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 97%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.