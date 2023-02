Criador de The Last of Us revela como Watchmen influenciou a série

O quinto episódio de The Last of Us no HBO Max conta com um aspecto influenciado por Watchmen. A revelação partiu de um dos criadores da série, Craig Mazin.

Durante o último episódio do The Last of Us Podcast (via ComicBook), o co-criador da série, Craig Mazin, revelou que a fala “suportar e sobreviver” foi inspirada em Watchmen.

“Toda a ideia para esta história em quadrinhos foi muito inspirada em Watchmen. Há uma história em quadrinhos dentro da história que reflete sobre o que está acontecendo no mundo”, revelou Mazin.

“Então queríamos fazer algo semelhante onde houvesse, tipo, essa história em quadrinhos de ficção científica que fala sobre os mesmos temas de relacionamentos e amor, e tudo isso. E eu fiquei tipo: ‘Deveria ter um bordão que o herói principal diz’. E eu pensei: ‘O que poderia ser como um bordão brega? Ok, nossa obra é sobre sobrevivência.” E então eu pesquisei ‘sobrevivência’ no dicionário online e ‘suportar’ surgiu, e pensei em ‘Suportar e sobreviver!’ É muito significativo, mas obviamente tem grande ressonância temática”, continuou o criador da série da HBO.

Mazin, o criador vencedor do Emmy de Chernobyl, da HBO, produziu The Last of Us ao lado de Neil Druckmann, o criador por trás da série degames de sucesso.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 97%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

