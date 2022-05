Criador de The Mandalorian compara Boba Fett a O Poderoso Chefão

O Livro de Boba Fett provou ser uma grande decepção no Disney+, decaindo bastante em qualidade quando comparado a The Mandalorian. Jon Favreau, que criou a série com Pedro Pascal, falou sobre a jornada de Fett.

Durante uma entrevista com a Vanity Fair, Favreau falou sobre por que ele sentiu que a abordagem de Boba Fett para ser um senhor do crime precisava ser “mais Don Corleone do que Walter White, de Breaking Bad”.

Em suma, tudo se resume ao fato de que, embora Boba Fett certamente deseje poder, ele também é sábio o suficiente para ver o valor da paz entre seus companheiros criminosos.

“Você pensa em Don Corleone”, disse Favreau. “Há um tremendo autocontrole, porque ele sabe que para ser sustentável, tem que haver paz. Você não vai bem, a menos que exista algum equilíbrio político, porque se você continuar brigando, ninguém vai ganhar”.

Favreau continuou: “Don Corleone não estava apenas fazendo tudo para encher seus bolsos, quando ele chegou mais tarde em sua carreira. Você olha para Robert De Niro nos flashbacks em O Poderoso Chefão – Parte II, enquanto ele está andando pelas ruas. Ele é visto como alguém que está realmente criando, alguém que as pessoas respeitam por causa da maneira como ele se conduz. Há muitas maneiras diferentes de administrar um império. Há o jeito de Sonny Corleone , existe o jeito de Michael Corleone, e então tem o jeito de Vito Corleone”.

A próxima série de Star Wars a chegar ao Disney+ é Obi-Wan Kenobi, que estreia em 27 de maio. Enquanto isso, a terceira temporada de The Mandalorian segue em desenvolvimento.

