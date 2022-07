Criador de The Umbrella Academy revela onde encontrar easter eggs da 3ª temporada

O criador de The Umbrella Academy revelou onde os fãs podem encontrar easter eggs da terceira temporada.

Easter eggs, ou referências escondidas, sempre estão presentes em qualquer projeto. Steve Blackman, recentemente, falou sobre estas referências que os fãs não perceberam (via ScreenRant).

“Eu só acho que você deveria olhar com cuidado no estúdio de tatuagem. Há algumas coisas muito interessantes nas paredes dos hotéis, tanto no Oblivion Obsidian”, disse o criador da série.

Além disso, Blackman revelou que há referências à graphic novel que inspirou a série da Netflix, escrita por Gerard Way e Gabriel Bá.

“Há coisas nos grafites do Muro de Berlim, por exemplo, que são referências à graphic novel”, comentou ele.

Porém, o ponto mais interessante que ele aponta são os pilares do hotel Oblivion, que terminam com formas geométricas enquanto são iluminadas.

“Quando você olha para os pilares do Hotel Oblivion, eles terminam com essas formas geométricas realmente interessantes que são iluminadas”, revela.

Série de sucesso da Netflix

Até o momento, a Netflix ainda não renovou oficialmente The Umbrella Academy para uma quarta temporada. Apesar disso, o criador Steve Blackman promete um grande mistério.

É esperado que um anúncio oficial seja feito em breve. De qualquer forma, The Umbrella Academy continua sendo um grande sucesso para a Netflix, então a expectativa é de que a série seja mesmo renovada.

The Umbrella Academy está disponível pela Netflix.

