Criador de The Witcher: A Origem explica conexão com série com Henry Cavill

O evento TUDUM da Netflix incendiou as notícias sobre The Witcher: A Origem, produção que será prelúdio da série de Henry Cavill.

Por exemplo, já sabemos que será lançada no natal, a atriz Minnie Driver terá um papel importante na série, e o spin-off terá apenas 4 episódios, e não os 6 anunciados originalmente.

Continua depois da publicidade

Além disso tudo, o criador da série, Declan de Barra, explicou como o prelúdio afetará a série principal. De Barra explicou isso quando foi questionado pela própria Netflix:

“Tem itens e descobertas que são feitas nesse mundo e se desenrolam nas próximas temporadas de The Witcher e tem grandes efeitos na trama. A criadora da série original, Lauren Schmidt, os produtores e eu passamos muito tempo plantando novos easter eggs e respondendo velhas referências de outros episódios da série. Nós estamos tecendo uma complexa teia de aranha com uma história deliciosa que se estende por mais de mil anos.”

O que realmente estará na série, só nos resta esperar para descobrir. Mas já sabemos que teremos relação com a Conjunção das Esferas e a origem dos misteriosos monolitos vistos em The Witcher.

Mais sobre The Witcher: A Origem

Essa derivada funciona como um prelúdio para história do Geralt de Henry Cavill. Assim, os fãs de The Witcher não devem esperar a aparição do bruxo.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O roteirista de The Witcher, Declan de Barra, será showrunner de Blood Origin. Ele trabalha junto de Lauren S. Hissrich e Tomek Baginski como produtor executivo.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros.

The Witcher: A Origem estreia em 25 de dezembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira