Criador de The Witcher: A Origem indica mais séries derivadas

A franquia The Witcher pode ser muito explorada ainda pela Netflix, e criador de The Witcher: A Origem indicou o desenvolvimento de mais séries derivadas.

Declan De Barra, showrunner da derivada que tem a pior nota da saga, comentou sobre a possibilidade de mais séries.

The Witcher: A Origem é apenas o segundo spin-off da franquia, com a animação The Witcher: Lenda do Lobo sendo o primeiro projeto derivado. Segundo o showrunner, há espaço para muito mais no universo da franquia (via ScreenRant).

“Andrzej Sapkowski é o rei da história fechada, quanto mais lemos sobre seus livros, mais ampla é a tapeçaria do mundo”, disse ele.

“Então essa é a vantagem de fazer tudo isso, eles podem ser peças independentes, mas eles pintam um outro lado deste mundo e o expandem para fora. Essa é a parte divertida”, concluiu.

Michelle Yeoh é a protagonista de The Witcher: A Origem.

Criadora de The Witcher já sabe como e quando série da Netflix vai terminar

Em uma entrevista ao Collider, Lauren Schmidt Hissrich explicou que ela tem em mente o fim da história.

“Eu absolutamente sei onde a série vai terminar”, disse a showrunner. “Eu sei em que temporada vai terminar, sei como vai terminar, o que é muito, muito emocionante”.

Enquanto Hissrich se absteve de dizer quantas temporadas a série vai ter exatamente, ela revelou que o final do show será retirado de A Dama do Lago, que é o quinto romance da série The Witcher de Andrzej Sapkowski.

Ela também não é contra a criação de futuros spin-offs, sequências e prelúdios de The Witcher, reconhecendo assim que a série viverá muito além da saída planejada de Henry Cavill.

The Witcher: A Origem e The Witcher estão disponíveis na Netflix.

