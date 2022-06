Criador de Two And a Half Men não conseguia assistir episódios com Charlie Sheen

Two and a Half Men passou por uma grande controvérsia em seus bastidores quando precisou demitir o ator Charlie Sheen, protagonista da trama, enquanto ele passava por problemas com álcool, drogas, contas atrasadas e processos de ex-namoradas de quem ele havia escondido ser portador da HIV.

Chuck Lorrem, criador da sitcom, também teve momentos desconfortáveis com sua própria série devido a todos esses problemas e, em entrevista recente à Variety, ele finalmente fala sobre o ocorrido e como lida com isso no presente:

“É realmente gratificante que o que fizemos ainda funcione em algum nível. O tempo passou e os episódios com Charlie são uma delícia de assistir. Tive alguns anos lá que eu não pude assistir. Foi muito doloroso. Eu posso apreciá-los todos agora. Sabe, ele fez um trabalho brilhante. E a química entre ele e Jon [Cryer] e Angus e Holland Taylor e, oh meu Deus, Conchata Ferrell, que faleceu. Foi um belo elenco.”

Sendo assim, anos após o fim da série parece que Chuck Lorre finalmente conseguiu contornar as emoções negativas que sentia e voltar a ver Two and a Half Men de forma mais objetiva.

Two and a Half Men, também conhecida no Brasil como Dois Homens e Meio, é uma sitcom de sucesso.

A série teve 12 temporadas lançadas entre os anos de 2003 a 2015 e, agora, está disponível na HBO Max.

A sinopse descreve o programa como “Uma comédia de Chuck Lorre sobre os irmãos Charlie e Alan Harper, o filho de Alan, Jake, e todas as mulheres que entram e saem de suas vidas.”

Charlie Sheen, Angus T. Jones, Jon Cryer e Ashton Kutcher protagonizaram a série.

