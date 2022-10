Criador de Uma Família da Pesada acha que South Park exagerou NESSE episódio

Seth MacFarlane já está mais que estabelecido na indústria com suas animações adultas subversivas. Nas 21 temporadas de Uma Família da Pesada e nas 19 de American Dad, o artista provou que domina a comédia.

Enquanto também teve projetos em live-action, como Ted e chegou até a participar de Gilmore Girls, o que realmente deixou seu nome famoso no mundo todo foram as animações. Uma Família da Pesada já ganhou 8 Emmys e acumula quase 400 episódios.

MacFarlane empilha provas de seu talento para fazer as pessoas rirem, mas tem algumas coisas que ele não acha tão engraçado assim.

O ator, produtor e roteirista já deve estar acostumado com as críticas, sendo a mente por trás de projetos tão conhecidos. Mas algumas pessoas, principalmente da indústria da comédia, já foram longe demais

Seth revelou que um grande exemplo disso envolveu Matt Stone e Trey Parker, criadores de outra animação adulta, South Park.

Não mexa com a equipe de Seth MacFarlane

Não é incomum vendo séries cutucarem umas as outras, com South Park e Uma Família da Pesada longe de serem exceção.

Nos episódios The Cartoon Wars, South Park fez uma paródia da série de MacFarlane, as piadas fizeram sucesso com comentários ácidos sobre Uma Família da Pesada. Mas foram os comentários dos criadores que passaram dois limites com Seth.

Em uma entrevista Stone e Parker fizeram apontamentos pesados sobre os roteiristas de Uma Família da Pesada, dizendo: “Nós simplesmente não respeitamos [a série] em termos de escrita. Eu não acho que eles trabalham duto o suficiente. Eles precisam trabalhar mais.”

Em uma entrevista com Howard Stern, Macfarlane disse que achou o episódio engraçado, mas as opiniões sobre a escrita da animação não soaram bem aos ouvidos do ator:

“Mas aí eu li esse artigo onde eles estavam cuspindo veneno em nós, da nossa equipe, e eu fiquei tipo, ‘Bem, isso é meio chato”[…] Meu ponto de vista é que eles podem dizer o que quiserem sobre a série, podem ir à loucura… mas o que meio que passou do limite para mim, você sabe, você não ataca os roteiristas.”

Aparentemente, MacFarlane não tem problema nenhum sobe paródias e ataques contra suas produções, mas falar mal de sua equipe de roteiro é o que o artista não pode aceitar.

