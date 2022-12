Criador de Wandinha responde comparações a Harry Potter e Percy Jackson

Wandinha é um dos maiores sucessos da Netflix, tendo conquistado fãs em todo o mundo. A obra vem sendo comparada a Harry Potter e a Percy Jackson. Mas o criador da série, Miles Millar, negou existir qualquer tipo de homenagem.

Ao falar com o The Hollywood Reporter recentemente, Millar descartou a ideia de que Wandinha é de alguma forma inspirada pelas histórias de Harry Potter ou Percy Jackson, mas reconheceu que esperava que comparações fossem feitas.

“Não há nenhuma homenagem a Percy Jackson ou algo assim, ou Harry Potter, mas assim que você faz algo envolvendo internato, as comparações aparecem”, explicou Millar.

Embora seja fácil ver exatamente como alguns fãs podem ver uma conexão entre o programa e outras franquias populares com protagonistas adolescentes em um ambiente institucionalizado, não há dúvida de que Wandinha faz o que precisa para se diferenciar de seus pares.

Emma Myers e Jenna Ortega em Wandinha.

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Produzida por Tim Burton, Wandinha foi acusada de racismo por dois motivos: a baixa quantidade de personagens negros e a caracterização desses personagens. Em uma entrevista recente, Joy Sunday – a intérprete de Bianca – discutiu o assunto e defendeu a produção da Netflix.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse da série.

Wandinha é protagonizada por Jenna Ortega (X: A Marca da Morte), e conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos) no elenco.

Wandinha está disponível na Netflix.

