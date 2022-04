Criador diz que teorias dos fãs sobre 5ª temporada de Cobra Kai estão erradas

Em uma entrevista para o podcast Kicking It With The Koves, o co-criador de Cobra Kai, Josh Heald, disse que a quinta temporada pode surpreender muita gente.

O co-criador acredita que os fãs estão passando longe do que realmente acontece com as suas teorias. Coisas inesperadas podem acontecer.

“É provavelmente a nossa temporada menos tradicional até agora, em termos do que preparamos e do que estamos entregando.”

“É uma temporada explosiva, como sempre, e nós estamos muito orgulhosos.”

Uma temporada com surpresas

O co-criador de Cobra Kai acrescentou: “A quinta temporada vai surpreender muitas pessoas, é o que eu vou dizer.”

“Em termos de teorias e do que pode acontecer, existem algumas coisas óbvias que estabelecemos no final da quarta temporada que podem fazer os fãs ligarem alguns pontos.”

“Mas, vou ficar muito surpreso se as pessoas realmente descobrirem tudo o que acontece na quinta temporada.”

No Brasil, Cobra Kai está disponível pela Netflix.