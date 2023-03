Criador do Arrowverso sente que tudo foi uma “perda de tempo”

Marc Guggenheim é um dos criadores do Arrowverso, universo compartilhado de séries da DC que inclui Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, dentre outras. No entanto, esse universo está prestes a ser encerrado e o produtor sente que foi tudo uma perda de tempo para sua carreira.

Guggenheim admitiu em seu boletim informativo Legal Dispatch que ele foi completamente ignorado por James Gunn e Peter Safran, chefes do recém-formado DC Studios, quando anunciaram o planejamento para o Capítulo 1 – Deuses e Monstros, da DC nos cinemas.

Com isso, ele questionou se ele havia ou não desperdiçado uma década inteira de sua vida no processo.

“Não estou particularmente surpreso. Na verdade, eu assumi que eles reuniriam algum tipo de liderança para ajudar a facilitar o que eu assumi – esperava – que seria uma visão tão ambiciosa quanto o Universo DC merece. Mas vou ser honesto: eu gostaria de ter conseguido pelo menos uma reunião”, admitiu Guggenheim.

“Não queria um emprego. Só uma reunião. Uma conversa. Um pequeno reconhecimento do que eu tentei contribuir para a grande tapeçaria que é o Universo DC. Eu passei nove anos trabalhando naquela vinha, afinal”, continuou o desabafo do produtor.

“Embora trabalhar para a DC tenha sido criativamente gratificante, envolveu muitas adversidades, desafios e sacrifícios pessoais – nenhum dos quais parece ter trazido qualquer benefício profissional. Simplificando, o Arrowverso não levou a nenhuma outra série, então parece – pelo menos em um nível de carreira – que eu realmente perdi meu tempo”, disse Guggenheim.

The Flash vai encerrar o Arrowverso

A última série do Arrowverso ainda em exibição é The Flash, que acaba com sua nona temporada. Esse ano final será constituído por 13 episódios, muito menos do que o padrão do seriado, que normalmente tem entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, a série tem elenco formado por Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet e Tom Cavanagh.

Recentemente, o showrunner de The Flash prometeu que a temporada final terá o retorno “mais empolgante do mundo”.

No Brasil, The Flash está no catálogo da Netflix.

