Criadora de The Witcher já sabe como e quando série da Netflix vai terminar

The Witcher pode ter passado por alguns percalços, como a saída de Henry Cavill e a má recepção da derivada A Origem, mas a showrunner e criadora da série da Netflix já sabe como tudo vai acabar.

Em uma entrevista ao Collider, Lauren Schmidt Hissrich explicou que ela tem em mente o fim da história.

“Eu absolutamente sei onde a série vai terminar”, disse a showrunner. “Eu sei em que temporada vai terminar, sei como vai terminar, o que é muito, muito emocionante”.

Enquanto Hissrich se absteve de dizer quantas temporadas a série vai ter exatamente, ela revelou que o final do show será retirado de A Dama do Lago, que é o quinto romance da série The Witcher de Andrzej Sapkowski.

Ela também não é contra a criação de futuros spinoffs, sequências e prelúdios de The Witcher, reconhecendo assim que a série viverá muito além da saída planejada de Henry Cavill.

3ª temporada vai ser fiel ao material original

Após muitos fã reclamarem sobre a série não ser fiel ao material original da saga, a showrunner Lauren Schmidt Hissrich prometeu que a terceira temporada vai explorar mais os livros.

O grande problema da série é justamente não estar atrelado aos livros e jogos da franquia, mas Hissrich defende seu projeto, e diz que seguirá as obras de Andrzej Sapkowski.

“O que eu quero dizer é: eu ouvi os fãs. E terceira temporada mostra muito essa mudança de volta aos livros, seguindo as incríveis jornadas dos personagens de Sapkowski em nossos principais”, disse ela.

Hissrich ainda revela que a terceira temporada promete responder questões das duas primeiras temporadas, para ter uma história mais coesa.

“Estou super empolgada para que as pessoas vejam e se sintam ouvidas. Também respondemos a muitas perguntas das duas primeiras temporadas”, acrescentou. “A jornada de Cahir, a introdução dos Scoia’tael e como nossa família se reúne novamente Também acho que a temporada acalmará muitas das especulações que estão acontecendo.”

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

