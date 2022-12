Criadora de The Witcher já tem ideias para outras derivadas na Netflix; veja

Um dos maiores sucessos da Netflix, The Witcher passa por um momento bastante conturbado, marcado pela despedida de Henry Cavill. No entanto, há muito pela frente nesse universo, incluindo a chegada da primeira derivada The Witcher: A Origem. Além disso, a criadora da série, Lauren Hissrich, tem algumas ideias para outros spinoffs.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher na Netflix.

Atualmente, The Witcher aguarda o lançamento de sua 3ª temporada – a última com Henry Cavill. A partir do quarto ano, o protagonista será interpretado por Liam Hemsworth, de Jogos Vorazes.

Revelamos abaixo tudo que a showrunner de The Witcher falou sobre o futuro da franquia.

Futuro de The Witcher já está sendo pensado

Falando ao canal polonês Kultura, Hissrich discutiu o mundo antigo de The Witcher: A Origem e falou sobre o futuro da franquia.

“Poderíamos voltar às raízes e à gênese de eventos específicos por muito tempo. Eu também estava me perguntando como era a Era de Ouro dos elfos, porque parece tão romântico”, disse a showrunner de The Witcher.

“Isso pode não ser uma opinião popular entre os fãs de The Witcher, mas tenho a sensação de que essas histórias estão esperando para serem descobertas. Há tantas direções nas quais você pode ir e desenvolvê-las constantemente”, continuou a showrunner.

A 3ª temporada de The Witcher estreia na Netflix em 2023. O spin-off A Origem chega antes, em 25 de dezembro de 2022.

