Criadora de Você indica o destino final de Joe – e não é bom

Penn Badgley, o Joe de Você (You), é um sujeito bastante charmoso. Portanto, é fácil esquecer que o personagem é um psicopata, que merece pagar por tudo o que ele fez. A showrunner e criadora da série, Sera Gamble, concorda com isso.

No fim dessa primeira parte da quarta temporada, Joe está em maus bocados, mas parece que ele ainda vai levar a melhor. Mas essa onda de sorte há de acabar um dia.

Gamble falou com o The Hollywood Reporter sobre os planos para encerrar a série e o que isso pode significar para o personagem de Badgley. Perguntada se Joe morreria durante o inevitável final da série, Gamble habilmente evita a questão.

“Essa pergunta é um spoiler. A conversa que temos entre os roteiristas, entre Greg e eu, e muito com Penn é sobre o fato de que seria bom terminar seu arco com alguma forma de justiça. Caras assim geralmente não veem muita justiça do mundo. Isso é um desafio para planejar. Como Joe Goldberg cairá em um mundo onde ele tem matado as pessoas em plena luz do dia por anos? E ele é fofo! E ele se safa disso. A questão mais profunda que frequentemente lançamos na sala dos escritores é: o que é a verdadeira justiça? O que mais o machucaria?”, respondeu a criadora de Você.

