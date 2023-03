Criadora de You explica divisão em 2 partes

A Netflix costuma lançar todos os episódios de suas temporadas simultaneamente, o que muitos assinantes parecem não gostar. No entanto, com Você (You), o formato foi outro: a quarta temporada foi dividida em duas partes. A criadora da série explicou o porquê disso.

Durante um episódio do podcast Top 5 do The Hollywood Reporter, a showrunner Sera Gamble explicou que a Netflix perguntou à equipe se eles gostariam de dividir a temporada, e seu estilo de escrita se encaixava perfeitamente na ideia.

“Eles certamente não forçaram isso sobre nós”, disse Gamble. “Eles ficaram tipo, ‘Estávamos pensando nisso para a sua temporada, e sabemos que você tem essa estrutura de mistério, e você sente que isso funcionaria?'”, disse Gamble.

“E aconteceu que a estrutura se dividiu de forma limpa no centro da temporada, provavelmente porque Greg Berlanti e eu escrevemos muitos cliffhangers de meio de temporada para a televisão. Eu não posso evitar. Eu preciso, proverbialmente, fazer algo realmente grande no episódio cinco de 10”, continuou.

