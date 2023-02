Criadores de Big Bang Theory dizem que Penny foi o primeiro amor de Amy

Interpretada por Mayim Bialik, Amy é uma das personagens mais queridas de The Big Bang Theory. Como os fãs já sabem, ela termina a série casada com Sheldon. No entanto, de acordo com uma entrevista dos criadores da sitcom, o primeiro amor de Amy não foi o nerd – mas sim a amiga Penny.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo por que os criadores de The Big Bang Theory disseram sobre o relacionamento de Penny e Amy; confira.

Penny foi a primeira paixão de Amy em Big Bang Theory?

Em setembro de 2022, Chuck Lorre e Bill Prady, os criadores de The Big Bang Theory, revelaram ao site EW que o primeiro amor de Amy não foi Sheldon, mas sim Penny.

Amy, vale lembrar, é introduzida na 3ª temporada de The Big Bang Theory. Ela é a primeira mulher a despertar sentimentos românticos em Sheldon.

Mas quando Amy encontra Sheldon pela primeira vez, deixa bem claro que só aceitou sair com o nerd para agradar a mãe – a qual ela prometeu sair em um encontro pelo menos uma vez por ano.

Em um primeiro momento, Amy não precisa de um homem, mas definitivamente, deseja ter amigas.

“Ela queria amigas, queria aquela vida social que as mulheres tem, tudo que foi negado na infância. Esse foi o primeiro grande desenvolvimento da personagem. Mas não foi com o Sheldon, e sim com as garotas”, explicou Lorre.

Graças a Penny e Bernadette, Amy consegue experimentar tudo que não viveu na infância – como festas do pijama, compras, e o prazer de chamar alguém de “melhor amiga”.

“Ela meio que passa por uma segunda adolescência, da maneira como gostaria de ter vivido na infância”, explicou Prady.

O desejo de Amy em vivenciar, na vida adulta, os prazeres da adolescência, foi inspirado na trajetória do produtor-executivo e roteirista Steve Molaro.

No livro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, o roteirista descreve como “catártico” o sentimento de ver a popular Penny ficar amiga da desajustada Amy.

“Esse toque pessoal deixou a série muito melhor, abrindo as portas para histórias que, normalmente, não contaríamos”, disse Chuck Lorre.

Você pode conferir todos os episódios de The Big Bang Theory no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.