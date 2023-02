Criadores de Dark e 1899 farão série da Netflix sobre monstros que comem crianças

Baran bo Odar e Jantje Friese, criadores das séries Dark e 1899, farão nova parceria com a Netflix. Segundo o Deadline, a dupla adaptará a HQ “Something Is Killing The Children” para o serviço de streaming.

A série acompanha uma pequena cidade atormentada por monstros que comem crianças e uma jovem misteriosa que tem poderes especiais para combater as criaturas.

Publicada pela Boom! Studios e co-criada por James Tynion (Batman), escritor da DC Comics, e Werther Dell’Edera, a HQ (“Algo Está Matando as Crianças”, em tradução literal) é uma das séries em quadrinhos de língua inglesa de maior sucesso dos últimos cinco anos, vendendo mais de dois milhões de cópias em todo o mundo e ganhando prêmios como o Eisner Awards.

Sua série spin-off, House Of Slaughter, vendeu mais de 500.000 cópias em sua primeira edição, tornando-se o segundo quadrinho não-Marvel e não-DC mais vendido dos últimos 25 anos.

Segundo a sinopse, “Quando as crianças de Archer’s Peak começam a desaparecer, tudo parece sem esperança. A maioria das crianças nunca volta, mas as que voltam têm histórias terríveis – histórias impossíveis de criaturas aterrorizantes que vivem nas sombras. Sua única esperança de encontrar e eliminar a ameaça é a chegada de um estranho misterioso, alguém que acredita nas crianças e afirma ver o que elas podem ver. O nome dela é Erica Slaughter. Ela mata monstros”.

Não há mais detalhes sobre a série de TV da Netflix.

