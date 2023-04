Criadores de Stranger Things farão nova série sobrenatural para a Netflix

Matt e Ross Duffer, os criadores de Stranger Things, vão desenvolver uma nova série sobrenatural para a Netflix, segundo o Hollywood Reporter.

Intitulada The Boroughs, a série de ficção científica vai se passar em uma comunidade pitoresca no deserto do Novo México e, assim como Stranger Things, gira em torno de um grupo de heróis improváveis que devem se unir para impedir que uma ameaça sobrenatural roube a única coisa que eles não têm: tempo.

Jeffrey Addiss e Will Matthews, criadores de O Cristal Encantado: A Era da Resistência, servirão como showrunners da atração, que será produzida pelos irmãos Duffer através de sua produtora Upside Down Pictures. A 1ª temporada contará com 8 episódios.

The Boroughs se junta à quinta e última temporada de Stranger Things na lista de projetos dos irmãos Duffer com a Netflix, que incluem uma série animada de Stranger Things, uma peça teatral de Stranger Things, uma série derivada de Stranger Things, a adaptação de The Talisman, de Stephen King, e a versão live-action do anime Death Note.

The Boroughs ainda não tem previsão de estreia.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.