Criadores de Stranger Things já têm ideia para spin-off

Os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, comentaram em entrevista recente à Variety que já estão pensando em expandir sua série de sucesso em spin-offs, e que a ideia para a primeira produção derivada já está em desenvolvimento.

Segundo a dupla, o conceito é muito diferente do que fizeram em Stranger Things. Eles afirmam ainda que ninguém, exceto o ator Finn Wolfhard, que interpreta o Mike, será capaz de prever o que eles estão pensando.

“Nós temos uma ideia para um spinoff que estamos super empolgados… mas ainda não contamos a ideia a ninguém, muito menos a escrevemos. Achamos que todos – incluindo a Netflix – ficarão surpresos quando ouvirem o conceito, porque é muito, muito diferente. Mas de alguma forma Finn Wolfhard – que é um garoto louco e inteligente – adivinhou corretamente sobre o que seria. Mas além de Finn, ninguém mais sabe!”, disseram em entrevista feita via e-mail.

Apesar da ideia ainda estar em fase muito inicial, o fato de Finn Wolfhard já saber do que se trata torna as coisas interessantes: Por que ele sabe sobre isso quando nem a Netflix está sabendo do projeto? Será uma série derivada que acompanhará o futuro de Mike Wheeler, seu personagem em Stranger Things?

As possibilidades são muitas, e a demora também: por enquanto, Stranger Things lança a primeira parte de sua quarta temporada no dia 27 de maio, e os demais episódios devem chegar em julho.

Uma quinta temporada, que será a última da série, ainda não tem previsão de estreia, então uma produção derivada não deve estar inclusa no futuro próximo de Stranger Things.

