Criadores de Stranger Things rebatem crítica de atriz: “Não somos Game of Thrones”

A quarta temporada de Stranger Things foi consideravelmente mais sombria que as anteriores, chegando a matar um querido personagem. Agora, os criadores da série rebateram uma crítica de Millie Bobby Brown, a Eleven, à série da Netflix.

A atriz, antes da estreia do volume 2 desse quarto ano, havia comentado que a série tem muitos personagens e que precisava se livrar de alguns deles.

Os irmãos Duffer, no entanto, não compartilham da mesma opinião que a atriz e chegaram a comparar o programa a Game of Thrones, notório por matar personagens de destaque.

“Como Millie nos chamou? Ela disse que éramos ‘sensíveis demais’. Ela é hilária. Acredite em nós, exploramos todas as opções na sala de roteiristas. Apenas hipoteticamente, se você matar Mike, isso é deprimente. Não somos Game of Thrones. Aqui é Hawkins, não é Westeros. O show deixaria de ser Stranger Things. Você tem que tratá-lo de forma realista, certo?”, disseram os criadores da série (via GamesRadar )

Stranger Things terá 5ª temporada

A série já está renovada para a quinta temporada, marcando a última do programa sensação da Netflix. Além disso, haverá um salto temporal.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, afirmou Ross Duffer.

O salto temporal tem o intuito de alinhar idade entre os atores e seus personagens, já que o elenco cresceu, mas continuam com idades menores que seus personagens.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

