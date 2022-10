Criadores de Stranger Things vão produzir série do Motoqueiro Fantasma no MCU?

Os Irmãos Duffer ficaram famosos no mundo inteiro como os criadores de Stranger Things – um dos maiores sucessos da Netflix. Com a temporada final cada vez mais próxima, a dupla está à procura de novos projetos. Boatos indicam que os Duffer vão produzir uma série do Motoqueiro Fantasma para a Marvel, mas seriam eles verdadeiros?

Atualmente, Stranger Things se prepara para iniciar as gravações de seu 5º – e último – ano, que ainda não tem previsão de estreia na Netflix.

Outros projetos de Matt e Ross Duffer incluem os filmes Escondidos e Eater, além da série Wayward Pines. Pela produção da Netflix, os showrunners foram indicados ao prêmios mais importantes da indústria do entretenimento, como o Emmy e o Globo de Ouro.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o envolvimento dos Irmãos Duffer com as produções da Marvel; confira.

Após Stranger Things, criadores de Stranger Things vão para a Marvel?

Os irmãos gêmeos Matt e Ross Duffer são alguns dos produtores mais visados da atualidade. Com o desfecho de Stranger Things, plataformas de streaming devem lutar com unhas e dentes para contratar a dupla.

Um passo natural para os Irmãos Duffer é trocar a Netflix pela Marvel, provavelmente para produzir séries do MCU.

Como citamos acima, um boato recente afirma que os Irmãos Duffer vão criar uma série do Motoqueiro Fantasma para o Disney+.

Até o momento, a possibilidade é apenas isso: um boato. Nem os Irmãos Duffer nem os representantes da Marvel confirmaram a suposição.

Além disso, uma série do Motoqueiro Fantasma não está incluída no calendário de lançamentos das próximas fases do MCU – que prevê estreias até 2025.

Logo, caso a Marvel realmente decida contratar os Irmãos Duffer para a produção de uma série do Motoqueiro Fantasma, o lançamento ainda deve demorar para acontecer.

Vale lembrar que as histórias do Motoqueiro Fantasma, um dos personagens mais interessantes das HQs da Marvel, já foram adaptadas para o cinema. Com Nicolas Cage no papel principal, a franquia contou com dois filmes, lançados em 2007 e 2012.

Além disso, outra versão do Motoqueiro Fantasma apareceu em Agents of SHIELD. Na série, o personagem foi interpretado por Gabriel Luna, de Wicked City.

Se a Marvel decidir pela produção de um reboot do Motoqueiro Fantasma, fica a dúvida: quem interpretará o personagem titular?

Kevin Feige, o chefão da Marvel, já havia afirmado que Ryan Gosling seria um ótimo Johnny Blaze.

Para os fãs, o Motoqueiro Fantasma deve ser interpretado por Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead, ou Keanu Reeves.

Enquanto o reboot não é confirmado, você pode conferir todos os filmes e séries da Marvel no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

