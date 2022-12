Criadores de Westworld recusaram fazer 5ª temporada com orçamento menor

Westworld foi cancelada pela HBO, uma decisão que, aparentemente, veio de cima, da Warner Bros Discovery. Agora, mais detalhes sobre o cancelamento foram divulgados.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a HBO considerou produzir a quinta temporada de Westworld não para seu canal a cabo premium (ou seu serviço de streaming), mas sim para uma plataforma de streaming com anúncios.

Continua depois da publicidade

A única maneira de fazer Westworld para tal serviço, no entanto, resultaria em um grande corte de orçamento para seus episódios finais. A quarta temporada custou mais de US$ 150 milhões no final de tudo.

Westworld está saindo da HBO Max e chegará a um desses serviços de streaming em um futuro não muito distante .

A Kilter Films, produtora criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy – criadores da série-, divulgou uma declaração sobreo cancelamento:

“Fazer Westworld tem sido um dos destaques de nossas carreiras. Somos profundamente gratos ao nosso extraordinário elenco e equipe por criar esses personagens indeléveis e mundos brilhantes. Tivemos o privilégio de contar essas histórias sobre o futuro da consciência – humana e além – na breve janela de tempo antes que nossos senhores da IA ​​nos proibissem de fazê-lo.”

Evan Rachel Wood como Dolores em Westworld

Mais sobre Westworld

“Westworld conta a história do nascimento da consciência artificial e a evolução do pecado, dentro de um mundo onde qualquer desejo humano, não importa quão nobre ou depravado, é tolerável”, diz a sinopse da série.

O elenco de Westworld conta com Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Aaron Paul, Vincent Cassel, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Clifton Collins Jr, Talulah Riley, Ben Barnes e Jimmi Simpson.

A série foi criada por Lisa Joy e Jonathan Nolan, irmão de Christopher Nolan, com quem já trabalhou na trilogia do Batman, além de outros projetos.

Todas as temporadas de Westworld estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.