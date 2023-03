Criadores de Yellowjackets querem cinco temporadas para a série

Os criadores de Yellowjackets planejam encerrar a série na 5ª temporada.

“O plano original era cerca de cinco temporadas, e sentimos que ainda estamos no caminho certo para isso”, disse a cocriadora Ashley Lyle em entrevista à EW.

Embora Lyle diga que “sempre há espaço para coisas”, ela esclarece que “não vemos isso como sendo mais do que uma série de cinco temporadas. Acho que existem seriados que podem durar para sempre, mas acho que quando você está contando uma história profundamente serializada e é sobre a vida desses personagens, você quer chegar a uma conclusão satisfatória e não apenas arrastar as coisas para sempre. Este não é realmente uma daquelas séries que podem ir a qualquer lugar. Até agora, nós estive realmente no caminho certo. A segunda temporada é em grande parte o que sempre planejamos, mas você faz muitas descobertas ao longo do caminho e por isso é sempre um pouco surpreendente”, finalizou.

Mais sobre Yellowjackets

Criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets segue jovens jogadoras de futebol do ensino médio, e que sofrem uma queda de avião e param no meio do nada.

“Talentosas jogadoras de futebol do ensino médio transformam-se em um clã de selvagens após seu avião cair em uma região inóspita. Anos depois, elas descobrem que o que começou na natureza selvagem está longe de acabar”, diz a sinopse.

Estrelada por Christina Ricci, de Wandinha, o elenco da série ainda conta com Melanie Lynskey, Ella Purnell, Juliette Lewis, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty e o novato Elijah Wood.

A segunda temporada de Yellowjackets estreia no dia 24 de março.

No Brasil, Yellowjackets está disponível na plataforma Paramount+.

