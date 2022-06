Criatura parecida com a de Stranger Things 4 é encontrada em praia

Uma criatura marinha encontrada em uma praia no País de Gales chamou a atenção dos internautas, rendendo algumas comparações com o Demogorgon, de Stranger Things.

A criatura marinha é de estranha aparência, com oito braços com conchas no final. A pessoa que a encontrou se assustou inicialmente, já que nunca tinha visto uma dessas.

Por mais que muita gente nunca tenha ouvido falar, essa “criatura marinha” é na verdade uma craca Gooseneck, que é bastante comum em países da Europa, como Portugal e Espanha.

Trata-se de uma iguaria bastante apreciada, cuja pesca só pode ser realizada por especialistas, já que é considerada muito arriscada.

Apesar da aparência esquisita, a craca Gooseneck também é descrita como uma criatura bastante curiosa de ser vista.

Confira abaixo a imagem da craca Gooseneck, que recebeu comparações com o Demogorgon, de Stranger Things.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

