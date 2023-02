Criminal Minds: Evolution prepara o retorno de Spencer Reid

A série revival de Criminal Minds, Criminal Minds: Evolution, parece estar preparando o retorno de um dos mais icônicos personagens da franquia: Spencer Reid.

Como ele era um dos maiores personagens principais da série original, a ausência do Dr. Reid foi muito perceptível, embora a rede tenha justificado narrativamente sua ausência dizendo que Reid estava em uma missão com Matt Simmons (Daniel Henney), e que eles poderiam retornar assim que seu caso fosse concluído.

No entanto, é possível que o hiato de Reid de Criminal Minds: Evolution esteja terminando, já que a conclusão do cliffhanger da primeira temporada ofereceu uma oportunidade para o retorno do personagem.

A pessoa misteriosa que entra na sala de interrogatório para confrontar Elias Voit, também conhecido como Sicarus (Zach Gilford), pode ser toda a configuração que a Paramount precisa para devolver o Reid de Gray Gubler à série.

Tudo aponta para retorno de Reid

A evidência fica ainda mais forte com Voit levado sob custódia, como ele revelou que conhece algumas informações confidenciais relacionadas com a misteriosa frase “estrela de ouro”.

O retorno de Reid faria ainda mais sentido neste contexto, dado que as apostas foram levantadas com o conhecimento de Voit, porque o cientista seria um ativo valioso para negociações delicadas.

Reid pode mudar a dinâmica do BAU. Muitos dos personagens experimentaram provações ou crescimento significativos, incluindo a morte da esposa de Rossi e o ganho de autoconfiança de Garcia.

Adicionar Reid de volta a esse meio e examinar como ele respondeu aos anos entre a série original e o revival certamente tornaria a segunda temporada de Criminal Minds: Evolution mais complexa.

Criminal Minds está disponível no Star+. Por sua vez, Criminal Minds: Evolution está disponível na Paramount+, mas nos Estados Unidos.

