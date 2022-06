Críticos estão confusos com 4ª temporada de Westworld

O primeiro episódio da quarta temporada de Westworld estreia na noite deste domingo na HBO e HBO Max, mas os críticos já tiveram acesso antecipado à nova temporada e estão confusos com o que assistiram.

A série continua prometendo uma “jornada alucinante na mente humana e na natureza da consciência, a realidade como a percebemos”, segundo o site We Got This Covered, mas as reações de quem assistiu não foi tão boa quanto o esperado.

Para começar, o Collider deu elogios, afirmando que Westworld “continua a expandir seu escopo muito além das fronteiras do parque, mas ao invés disso resultar em mais desordem, o que acontece são as emocionantes reviravoltas, e surpresas ao longo do tempo que farão qualquer um se sentar e prestar atenção”

Mas o portal Variety discordou, dizendo que parece que Westworld está se perdendo no labirinto que é sua própria complexidade.

O Hollywood Reporter também não se impressionou: “A quarta temporada de Westworld continua normal. São dois episódios de recomposição comicamente alongada das peças deste tabuleiro futurista, seguidos por dois episódios em que algumas das ideias são provocativas ou pelo menos divertidas.”

Mas antes da estreia dos novos episódios, confira tudo o que você precisa saber para ver a quarta temporada de Westworld!

Mais sobre Westworld

“Westworld conta a história do nascimento da consciência artificial e a evolução do pecado, dentro de um mundo onde qualquer desejo humano, não importa quão nobre ou depravado, é tolerável”, diz a sinopse da série.

O elenco de Westworld conta com Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Aaron Paul, Vincent Cassel, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Clifton Collins Jr, Talulah Riley, Ben Barnes e Jimmi Simpson.

A série foi criada por Lisa Joy e Jonathan Nolan, irmão de Christopher Nolan, com quem já trabalhou na trilogia do Batman, além de outros projetos.

A quarta temporada de Westworld estreia em 26 de junho de 2022. As anteriores estão disponíveis no HBO Max.

