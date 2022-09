Críticos estão de queixo caído com Os Anéis de Poder; veja porquê

Prestes a estrear no Amazon Prime Video, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder tem deixado os críticos de queixo caído. Com a remoção do embargo às resenhas da série, as impressões da imprensa especializada revelam detalhes importantes sobre o tom, ritmo e estética do aguardado prólogo de O Senhor dos Anéis.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

A vindoura série do Prime Video também se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Revelamos abaixo porque O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder impressionou os críticos; confira.

Críticos adoraram o estilo de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder

Em uma resenha para o site Collider, a jornalista Therese Lacson deu a O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder a nota A-.

“Os Anéis do Poder faz um bom trabalho ao manter o público alerta sobre o grande Mal que está por vir. Aparentemente, a série deseja criar sua própria Sociedade do Anel, com Galadriel na liderança”, afirmou a resenha.

Dave Nemetz, do site TVLine, elogiou a maneira como O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder introduz sua trama. Segundo o jornalista, para se encantar com o “caráter cinemático” da série, os espectadores não precisam ter grande familiaridade com a obra de J.R.R. Tolkien.

No Digital Spy, David Opie diz que os fãs de O Senhor dos Anéis podem respirar aliviados com a qualidade da nova série.

“Adjetivos como ‘ousada’ e ‘ambiciosa’ são perfeitos para essa franquia, e também se aplicam à nova série. Nos dois primeiros episódios, a construção do universo é tão bela e intrincada quanto os fãs podem esperar”, revelou a crítica.

Mas isso não significa que O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é uma série perfeita. Segundo alguns críticos, a trama “demora para engrenar”.

“O primeiro episódio gasta muito tempo contando a história, mas o segundo consegue construir personagens, e seus relacionamentos, de maneira bem mais natural. Seja como for, o elenco é ótimo, a fotografia é belíssima e os cenários, figurinos e trilha sonora estão à altura de grandes blockbusters de Hollywood”, comentou a crítica do site IGN.

O Entertainment Weekly, por outro lado, não compartilha do otimismo visto na maioria das críticas. O site deu a nota C- para a produção do Prime Video.

“Existem maneiras de se produzir um prólogo, e a série de O Senhor dos Anéis erra em todas. Ela pega umas 6 ou 7 coisas que todo mundo lembra dos filmes, adiciona um tanque de água, não torna os personagens divertidos, introduz mistérios que não são misteriosos, e envia a melhor personagem em uma jornada sem sentido”, afirmou Darren Franich.

Mesmo assim, o consenso entre a crítica especializada é que O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder tem potencial para se tornar uma série excelente.

“Os Anéis do Poder simplesmente funciona. Dos cenários impressionantes ao detalhado visual dos figurinos, todas as cenas gritam Tolkien”, concluiu a resenha do site Geeks of Color.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder estreia no Prime Video em 2 de setembro de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.