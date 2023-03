Crystal Lake: Série de Sexta-Feira 13 ganha previsão de estreia

Crystal Lake, série de TV baseada na franquia Sexta-Feira 13, já tem uma previsão de estreia. No Instagram, Adrienne King, atriz do longa original que retorna para a série, adiantou que a atração chega em 2024.

“Boa sexta-feira, campistas!”, diz a legenda do post, publicado nesta sexta-feira (24). “Bryan Fuller, nosso brilhante conselheiro-chefe/produtor da vindoura série Crystal Lake, e eu tivemos outra reunião emocionante com ele me detalhando o que está reservado para nós no acampamento sangrento! Sempre uma alegria e mal posso esperar até poder compartilhar alguns detalhes!”, termina o post, com a hashtag #vindoem2024.

Confira o post:

Mais sobre Crystal Lake

Por enquanto, não há muitos detalhes sobre o projeto, apenas se sabe que será um prelúdio, antecedendo os eventos dos filmes de Sexta-Feira 13, e vai se passar no acampamento do título onde adolescentes são mortos por Jason Vorhees.

Bryan Fuller (Hannibal) é o roteirista e showrunner de Crystal Lake. Victor Miller, roteirista do filme original, serve como produtor executivo.

Além de Crystal Lake, foi anunciado em janeiro deste ano que Sexta-Feira 13 ganhará um reboot nos cinemas, com envolvimento do diretor e produtor do filme original de 1980, Sean S. Cunningham.

