Cuphead: 2ª temporada ganha trailer e data de estreia na Netflix

A estreia de Cuphead foi um sucesso tão grande na Netflix que a plataforma de streaming já tem data para lançar a segunda temporada, e está mais perto do que os fãs poderiam prever!

Foi anunciado nesta sexta-feira (10) através do evento Geeked Week o primeiro trailer oficial para a segunda temporada de The Cuphead Show, baseada no game de sucesso.

O vídeo, que pode ser visto abaixo, também revela a data de lançamento dos novos episódios, que fica marcada para o dia 19 de agosto de 2022.

Assista ao trailer:

return to the Inkwell Isles with THE CUPHEAD SHOW! new episodes coming soon #GeekedWeek pic.twitter.com/TyZmd36Kiz — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

Mais sobre Cuphead – A Série:

O site oficial da Netflix descreve a série:

“Baseado no premiado game que chamou a atenção pela animação em estilo retrô, Cuphead – A Série é uma comédia que acompanha as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu cauteloso irmão Caneco. Os dois percorrem as Ilhas Tinteiro em busca de diversão e aventura, sempre se ajudando. Menos quando resta só um biscoito, aí é cada um por si.”

“Cuphead – A Série mistura nostalgia, ótimas piadas e uma boa dose de tensão, especialmente quando um rival (ninguém menos que o Diabo em pessoa) entra em cena para atrapalhar nossos heróis. A produção executiva é de C.J. Kettler pela King Features e dos criadores do game Cuphead, Chad e Jared Moldenhauer, pelo Studio MDHR. “

“A animação é produzida pela Netflix Animation, com produção executiva de Dave Wasson (Mickey Mouse), ganhador do Emmy e do Annie, e coprodução executiva de Cosmo Segurson (A Vida Moderna de Rocko: Volta ao Lar).”

