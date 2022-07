Custo por episódio de The Big Bang Theory era um absurdo; veja

Por muito tempo, The Big Bang Theory se estabeleceu como a sitcom mais popular da TV. Normalmente, séries de comédia não custam muito para serem produzidas. Porém, esse não foi o caso da produção nerd. Muitos fãs não sabem, mas cada episódio de The Big Bang Theory custou um valor realmente impressionante.

“The Big Bang Theory é sobre os cientistas Sheldon e Leonard. Eles têm as ‘mentes brilhantes’ que entendem como o universo funciona. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o orçamento absurdo dos episódios de The Big Bang Theory, confira.

Quanto custaram os episódios de The Big Bang Theory?

Filmada à frente de uma audiência real, The Big Bang Theory estreou em setembro de 2007, com uma primeira temporada de 17 episódios.

Segundo uma matéria publicada recentemente por um site australiano, cada episódio da série custou, aproximadamente, 9 milhões de dólares.

Mas afinal: por que a CBS teve que desembolsar um valor tão grande? Fãs de The Big Bang Theory sabem que a série utiliza poucos cenários e uma quantidade ainda menor de efeitos especiais.

O custo “absurdo” dos episódios de The Big Bang Theory tem uma razão muito simples: o salário do elenco.

Nas primeiras temporadas da sitcom, Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard) e Kaley Cuoco (Penny) eram os mais bem pagos da produção. Eles ganharam cerca de 60 mil dólares por episódio.

Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette), Mayim Bialik (Amy) recebiam 45 mil dólares por capítulo.

Já nas últimas temporadas de The Big Bang Theory, Parsons, Cuoco, Galecki, Nayyar e Helberg faturaram o impressionante valor de 1 milhão de dólares por episódio.

Melissa Rauch e Mayim Bialik, que não integraram as primeiras temporadas da série, receberam cerca de 425 mil dólares por capítulo.

Porém, nem todos os atores de The Big Bang Theory receberam aumentos tão expressivos. Kevin Sussman, o intérprete de Stuart, recebeu 50 mil dólares por cada um dos 84 episódios que participou. Ou seja: a série rendeu ao ator uma fortuna de 1,7 milhão de dólares.

Devido a esses enormes salários, os episódios das últimas temporadas de The Big Bang Theory custaram cerca de 9 milhões de dólares para serem produzidos.

Mesmo assim, The Big Bang Theory não é a sitcom mais cara de todos os tempos. Na verdade, a série fica atrás de duas populares produções.

A sitcom mais cara de todos os tempos é WandaVision. Cada episódio da série custou cerca de 25 milhões de dólares – o que não é exatamente uma surpresa, já que a produção da Marvel não é somente uma sitcom.

Friends ficou em segundo lugar. A emissora americana NBC pagou cerca de 12,5 milhões de dólares por episódio.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.