Daemon vai ter escamagris? Como a morte de [SPOILER] afeta A Casa do Dragão

O terceiro episódio de A Casa do Dragão trouxe o fim do conflito nos Degraus (ou Passopedra), que se estendeu por anos. A morte de Craghas Drahar, o Engorda Caranguejo, pelas mãos de Daemon marca o fim do capítulo e levanta muitas questões.

O terceiro episódio começa com outro salto no tempo, dois anos desta vez, o que significa que a animosidade de Daemon em relação a Viserys, seu irmão, ficou ainda mais forte e ele está mais ressentido do que nunca.

Em uma tentativa de ganhar seu próprio poder, Daemon fez uma aliança com Lorde Corlys Velaryon, que há muito vê Drahar como uma ameaça, não apenas para Westeros, mas também para sua Casa em particular.

Como Corlys entende, a invasão dos Degraus pelo Engorda Caranguejo pode em breve levar à queda de Driftmark, mas Viserys deu de ombros a essas preocupações em favor da paz.

É por isso que Daemon se prepara para ajudar Corlys – não apenas seu próprio poder aumentará, mas a aliança deles também é um ataque direto ao rei Viserys.

Final dramático

No episódio três, Viserys está finalmente convencido a ajudar seu irmão enviando apoio junto com uma carta condescendente que Daemon não aceita bem.

Claramente irritado, Daemon desconta suas frustrações no mensageiro que entregou a mensagem.

No final do episódio, Daemon chega sozinho ao esconderijo à beira-mar de Drahar. Ele vem agitando uma bandeira branca gigante com sua espada estendida em submissão.

O Engorda Caranguejo olha ao redor, um pouco cético, mas eventualmente morde a isca, enviando seus asseclas para tomar Daemon como prisioneiro.

Esperando até que todos cheguem perto e se distraiam, Daemon pula com uma adaga e continua a matar praticamente todo mundo sozinho.

Flechas voam ao redor dele enquanto Daemon corre na direção de Drahar. Eventualmente, alguns atingem seu alvo, retardando-o, mas antes que ele seja forçado a lutar sozinho, os reforços finalmente chegam na forma de um dragão e inúmeros soldados.

O Engorda Caranguejo foge, sentindo que o fim está próximo, mas Daemon o alcança e o mata na caverna onde ele está escondido. Orgulhoso de sua vitória, Daemon então arrasta o cadáver mutilado para fora para que todos vejam.

A morte de Drahar ainda terá um impacto profundo na Casa do Dragão no futuro.

O que muda com a morte do Engorda Caranguejo?

Ao reivindicar a vitória sobre Drahar, Daemon provou que ele é uma força a ser reconhecida, e ele também garantiu um forte aliado político em Corlys.

Se os livros servirem de base, rei Viserys continuará apoiando a campanha de Daemon com ouro nos próximos episódios, e tudo isso eventualmente levará à Guerra pelos Degraus, que provavelmente desempenhará um papel importante no final da primeira temporada.

A guerra em questão é travada contra a Triarquia, três cidades que há muito desejam o controle da região. A morte do Engorda Caranguejo é apenas uma das muitas vitórias que Daemon e suas forças reivindicam durante esta guerra, e apenas três anos depois, em 109 d.C. (depois da conquista), Daemon é coroado Rei dos Degraus e do Mar Estreito.

Dado que ele ainda está ofendido com sua própria reivindicação ao trono Targaryen, esta é uma grande vitória para Daemon. No entanto, seu reinado acaba sendo de curta duração, porque o contra-ataque da Triarquia logo o forçará a se retirar completamente dos Degraus.

Na ausência de Daemon, os Degraus eventualmente voltam ao controle dos piratas, completando o ciclo mais uma vez.

Daemon vai ter escamagris?

Outro ponto a ser levado em consideração é que Craghas Drahar claramente sofria de escamagris, a doença que afligiu Jorah Mormont em Game of Thrones, que passou por um doloroso tratamento pelas mãos de Samwell Tarly.

A doença é contagiosa por contato e leva a pessoa à loucura e eventual morte. Drahar claramente estava passando por algum tratamento, visto que suas cicatrizes eram similares às de Jorah. Mas, mesmo assim, ele não estava curado.

Daemon entrou em contato com ele, portanto ele pode ter pego a doença? Em essência sim, os Targaryen não são imunes a doenças, como muitos alegam.

Mas no livro Fogo e Sangue, Daemon não sofre com escamagris. Por sinal, o livro sequer diz que Craghas tinha a doença. Já vimos que, após saltos temporais, Daemon continua vivo na série (então o seriado não se distanciará do livro original) e não demonstra qualquer sinal da doença, mesmo quando Rhaenyra está já adulta (interpretada por Emma D’Arcy).

Assim sendo, parece que o irmão de Viserys está a salvo da terrível doença.

A Casa do Dragão está disponível no HBO Max, com novos episódios lançados aos domingos.

