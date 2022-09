Dahmer: Evan Peters é famoso serial killer canibal em trailer da Netflix

Dahmer: Um Canibal Americano, nova minissérie da Netflix sobre a história real do serial killer Jeffrey Dahmer, ganhou um trailer arrepiante. A produção será estrelada por Evan Peters, Mercúrio dos X-Men da Fox, e deve chegar ao streaming no dia 21 de setembro.

A série foi criada pro Ryan Murphy, também responsável por American Horror Story que teve Peters em quase todas as temporadas.

Com 10 episódios, a história seguirá a vida de Dahmer, que assassinou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991. A história será contada, principalmente, pela perspectiva das vítimas do serial killer, e se passará entre os anos 60 e 90. Também será explorada a incompetência da polícia de Wisconsin durante as investigação, que acabou permitindo que Dahmer seguisse cometendo seus crimes por mais de uma década.

Nos seus quase 3 minutos, o trailer já deixa clara a tensão que a série deve trazer em sua história. Mostrando um pouco de como o assassino irá atrair suas vítimas, e as suspeitas de uma vizinha sobre a conduta do rapaz. Veja o trailer abaixo.

Mais sobre Dahmer: Um Canibal Americano

A minissérie de 10 episódios sobre o famoso serial killer Jeffrey Dahmer, foi criada e produzida por Ryan Murphy e Ian Brennan. A dupla escreveu os quatro primeiros episódios com Janet Mock, David McMillan, Reilly Smith e Todd Kubrak também creditados como roteiristas.

Murphy e Brennan já trabalharam juntos em The Politician, Glee, Scream Queens e Holywood. Outra parceria que está se repetindo é a de Ryan e Evan Peters que colaboraram em American Horror Story e Pose.

Segue a sinopse oficial da Netflix: “Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”

A minissérie de 10 episódios tem a estreia confirmada para o dia 21 de setembro na Netflix.

