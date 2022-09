Dahmer: Série sobre famoso serial killer ganha trailer revoltante na Netflix

A Netflix lançou um novo trailer da minissérie Dahmer: Um Canibal Americano, mostra um pouco de como a produção retratará a negligência das autoridades no caso do famoso serial killer Jeffrey Dahmer.

A série trará Evan Peters, Mercúrios dos X-Men da Fox, no papel do assassino canibal responsável pela morte de 17 homens e garotos entre 1978 e 1991, no Wisconsin.

O primeiro trailer trouxe um pouco do clima sombrio da série, focando em como Dahmer cometia os assassinatos. Mas o novo vídeo promocional foca bem mais na atitude das autoridades durante as investigações do caso.

A série foi criada pro Ryan Murphy, também responsável por American Horror Story que teve Peters em quase todas as temporadas.

Confira o trailer abaixo:

Mais sobre a minissérie Dahmer: Um Canibal Americano

A minissérie de 10 episódios sobre o famoso serial killer Jeffrey Dahmer, foi criada e produzida por Ryan Murphy e Ian Brennan. A dupla escreveu os quatro primeiros episódios com Janet Mock, David McMillan, Reilly Smith e Todd Kubrak também creditados como roteiristas.

Murphy e Brennan já trabalharam juntos em The Politician, Glee, Scream Queens e Holywood. Outra parceria que está se repetindo é a de Ryan e Evan Peters que colaboraram em American Horror Story e Pose.

Segue a sinopse oficial da Netflix: “Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”

Dahmer: Um Canibal Americano estreia no dia 21 de setembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira