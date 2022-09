Dahmer: Um Canibal Americano: Netflix estreia série assustadora; saiba tudo

Se você curte séries inspiradas em crimes reais, não deixe de conferir Dahmer: Um Canibal Americano – uma produção assustadora que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. A trama acompanha a sinistra história de Jeffrey Dahmer, um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos.

Produzida por Ryan Murphy (o criador de Glee e American Horror Story) a série aborda os crimes de Dahmer sob o ponto de vista das vítimas do maníaco.

Jeffrey Dahmer, para quem não conhece, matou 17 vítimas entre o final dos anos 70 e o início dos anos 90. Uma boa parte dos assassinatos também envolveu necrofilia, tortura, mutilações e canibalismo.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história e o elenco de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix; confira.

Conheça a história sinistra de Dahmer: Um Canibal Americano

Como um dos mais notórios serial killers dos Estados Unidos, Jeffrey Dahmer já teve sua história adaptada em vários filmes e séries.

No longa Dahmer, lançado em 2002, o maníaco é vivido por Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro do MCU. Já no filme O Despertar de um Assassino, de 2019, Dahmer é interpretado por Ross Lynch – o Harvey de O Mundo Sombrio de Sabrina.

A série Dahmer: Um Canibal Americano, por outro lado, se destaca ao abordar a história do assassino pelo ponto de vista das vítimas.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters no papel principal, a produção true crime fala sobre o nascimento das tendências assassinas de Dahmer, sobre os terríveis crimes do serial killer, e sobre a investigação que levou à sua prisão em 1991.

Em uma entrevista recente, Peters falou sobre a perspectiva da série e a intenção de Ryan Murphy com a produção.

“Tínhamos apenas uma regra: nunca contar a história sob o ponto de vista de Dahmer. Como audiência, você não pode simpatizar com ele. Você está apenas assistindo sua história, de fora”, explicou o ator.

Elenco de Dahmer: Um Canibal Americano tem Evan Peters como serial killer

O elenco de Dahmer: Um Canibal Americano, como citamos acima, é liderado por Evan Peters no papel de Jeffrey Dahmer.

Famoso por suas diversas parcerias com Ryan Murphy, Peters interpretou vários personagens nas 10 temporadas de American Horror Story.

Mais recentemente, o ator ganhou o Emmy por sua performance na série Mare of Easttown. Nos cinemas, Evan Peters é o Mercúrio da franquia X-Men.

Richard Jenkins (A Forma da Água) e Penelope Ann Miller (Na Teia da Aranha) vivem Lionel e Joyce, os pais de Dahmer.

Molly Ringwald, de Riverdale e Clube dos Cinco, vive Sheri Dahmer, a madrasta do serial killer.

Niecy Nash, mais conhecida por papéis cômicos em séries como Reno 911, Scream Queens e Getting On, vive Glenda Cleveland, uma vizinha que tentou pôr fim à matança de Dahmer – mas foi ignorada pela polícia.

O elenco de Dahmer: Um Canibal Americano conta também com Michael Learned (The Waltons), Colin Ford (Supernatural) e Dyllón Burnside (Pose).

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

