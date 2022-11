Dahmer: Um Canibal Americano terá 2ª temporada, mas com outro psicopata

Dahmer: Um Canibal Americano fez bastante sucesso na Netflix, motivando a gigante do streaming a renovar o seriado para mais um ano. Mas a história será completamente diferente.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Revelamos abaixo mais informações sobre a segunda temporada de Dahmer: Um Canibal Americano.

Dahmer: Um Canibal Americano foi renovada junto de Bem-Vindos à Vizinhança

A Netflix anunciou que renovou Dahmer: Um Canibal Americano e Bem-Vindos à Vizinhança. Ambos vindos de Ryan Murphy e Ian Brennan, os dramas de crimes reais estrearam com semanas de diferença um do outro.

De acordo com o THR (via ScreenRant), Dahmer: Um Canibal Americano se tornará uma série antológica que focará em “histórias de outras figuras monstruosas que impactaram a sociedade ”.

Vale apontar que o título original da série é Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Dessa forma, só mudará o subtítulo na segunda temporada, com “Monster” permanecendo. É incerto como vão fazer no Brasil.

Quanto à segunda temporada de Bem-Vindos à Vizinhança, os planos criativos estão sendo mantidos em sigilo. Portanto, não está claro se a mesma história continuará ou se também se tornará mais uma antologia.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.