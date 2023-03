Daisy Jones & The Six: Quantos episódios tem e quando serão lançados

Daisy Jones & The Six é a nova minissérie do Amazon Prime Video. Tendo em vista a temática e a forma como a narrativa é construída, muitos querem saber se a trama é baseada em fatos. Veremos isso agora.

Daisy Jones & The Six é uma minissérie composta de 10 episódios. A produção do Prime Video é baseada no livro de mesmo nome da autora americana Taylor Jenkins Reid (Os Sete Maridos de Evelyn Hugo).

Continua depois da publicidade

O elenco de Daisy Jones & The Six é liderado por Riley Keough como Daisy Jones, a protagonista titular. Muito famosa como a neta de Elvis Presley, Riley Keough está em séries como The Good Doctor e filmes como Mad Max: A Estrada da Fúria.

O galã Sam Claflin, mais conhecido por performances em filmes como Jogos Vorazes e séries como Peaky Blinders, vive Billy Dunne.

A atriz argentina-americana Camilla Morone, de Desejo de Matar e Valley Girl, interpreta Karen Sirko.

Já a atriz brasileira Nabiyah Be vive Simone Jackson. Nascida em Salvador, Be também é cantora e compositora. Ela é conhecida por papéis no filme Pantera Negra e nas peças off-Broadway Hadestown e School Girls.

Mostramos, abaixo, quantos episódios Daisy Jones & the Six tem e quando eles serão lançados.

Cronograma de Daisy Jones & the Six

Ao todo, Daisy Jones & the Six conta com 10 episódios, que serão lançados semanalmente, como é o costume do Prime Video.

Episódio 1, “Come and Get It” – 3 de março

Episódio 2, “I’ll Take You There” – 3 de março

Episódio 3, “Someone Saved My Life Tonight” – 3 de março

Episódio 4, “I Saw The Light” – 10 de março

Episódio 5, “Fire” – 10 de março

Episódio 6, “Whatever Gets You Thru The Night” – 10 de março

Episódio 7, “She’s Gone” – 17 de março

Episódio 8, “Looks Like We Made It” – 17 de março

Episódio 9, “Feels Like The First Time” – 24 de março

Episódio 10, “Rock ‘n’ Roll Suicide” – 24 de março

Você já pode assistir Daisy Jones & The Six no Prime Video. Veja abaixo o trailer da série.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.