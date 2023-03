Daisy Jones & The Six: Série do Prime Video tem brasileira e neta de Elvis

Baseada em um romance best-seller, a minissérie Daisy Jones & The Six acaba de estrear no catálogo do Amazon Prime Video. Um dos grandes trunfos da produção é seu elenco, que além de ser liderado por Riley Keough, a neta de Elvis Presley, conta com uma atriz brasileira e um astro de Peaky Blinders.

Daisy Jones & The Six é uma minissérie composta de 10 episódios. Embora a trama seja apresentada em formato de documentário, é completamente fictícia.

A produção do Prime Video é baseada no livro de mesmo nome da autora americana Taylor Jenkins Reid (Os Sete Maridos de Evelyn Hugo).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Daisy Jones & The Six no Prime Video.

De que fala Daisy Jones & The Six no Prime Video?

Daisy Jones & The Six estreou no Amazon Prime Video em 3 de março de 2023. Logo após o lançamento da série passou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

A série acompanha a história de “uma banda de rock dos anos 70 que se torna um dos conjuntos musicais mais famosos do mundo”.

O enredo aborda as raízes da banda, as relações interpessoais entre os integrantes, e os motivos que levaram à separação do grupo no auge do sucesso.

Para criar o enredo de Daisy Jones & The Six, Taylor Jenkins Reid se inspirou em experiências da adolescência e em performances da banda Fleetwood Mac na TV.

A maneira como Daisy Jones & The Six introduz sua trama pode deixar muitos fãs confusos, já que a série é apresentada como se fosse um documentário.

Porém, como citamos anteriormente, a trama da produção do Prime Video é completamente ficcional.

Mesmo assim, a série captura o universo errático e eletrizante dos anos 70, marcado por muitas convulsões sociais e tecnológicas.

Elenco de Daisy Jones & The Six tem neta de Elvis e astro de Peaky Blinders

O elenco de Daisy Jones & The Six é liderado por Riley Keough como Daisy Jones, a protagonista titular.

Muito famosa como a neta de Elvis Presley, Riley Keough está em séries como The Good Doctor e filmes como Mad Max: A Estrada da Fúria.

O galã Sam Claflin, mais conhecido por performances em filmes como Jogos Vorazes e séries como Peaky Blinders, vive Billy Dunne.

A atriz argentina-americana Camilla Morone, de Desejo de Matar e Valley Girl, interpreta Karen Sirko.

Já a atriz brasileira Nabiyah Be vive Simone Jackson. Nascida em Salvador, Be também é cantora e compositora. Ela é conhecida por papéis no filme Pantera Negra e nas peças off-Broadway Hadestown e School Girls.

O elenco principal de Daisy Jones & The Six é completado por Timothy Olyphant, de The Mandalorian, como Rod Reyes.

Suki Waterhouse (Insurgente), Josh Whitehouse (Game of Thrones), Tom Wright (Seinfeld), Jacqueline Obradors (NYPD Blue) e Ross Partridge (Billions) também estão na série.

Você já pode assistir Daisy Jones & The Six no Prime Video. Veja abaixo o trailer da série.

