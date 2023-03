Daisy Jones & The Six: Tudo que sabemos sobre a 2ª temporada no Prime Video

Sucesso no Prime Video, a série Daisy Jones & The Six é baseada em um best-seller de romance e drama. Todos os episódios já estão disponíveis no streaming, e por isso, os fãs querem saber: a produção terá um segundo ano no streaming?

“Daisy Jones & the Six segue a história de uma banda dos anos 1970 liderada por dois cantores rivais, mas carismáticos: Daisy Jones e Billy Dunne. Com trilha sonora original, esta é a história de como a banda icônica implodiu no auge de seu sucesso”, diz a sinopse de Daisy Jones & The Six no Prime Video.

Liderado por Riley Keough (Mad Max: A Estrada da Fúria), o elenco de Daisy Jones & The Six conta também com Sam Claflin (Peaky Blinders), Camilla Morone (Desejo de Matar) e Suki Waterhouse (Insurgente).

Em uma entrevista recente, os criadores de Daisy Jones & The Six avaliaram a possibilidade da série ganhar uma 2ª temporada no Prime Video; confira!

Daisy Jones & The Six terá 2ª temporada no Prime Video?

Originalmente, Daisy Jones & The Six foi pensada como uma minissérie. Por isso, sua 1ª temporada conta uma história com início, meio e fim.

Porém, dado o grande sucesso da produção no Prime Video, os criadores do romance já admitem a possibilidade de transformá-lo em uma série mais duradoura.

Em uma entrevista ao site Variety, Scott Neustadter e Will Graham, os showrunners de Daisy Jones & The Dix, revelaram que “o caminho está aberto” para uma potencial 2ª temporada.

Perguntados sobre as chances do romance ganhar uma 2ª temporada na Amazon, ambos os criadores se mostraram esperançosos.

“Acho que seria incrível! (a série ganhar uma 2ª temporada)”, disse Scott Neustadter.

De acordo com o criador de Daisy Jones & The Six, o desfecho da 1ª temporada sugere a produção de mais episódios.

“Se as pessoas continuarem interessadas por essa história, talvez ganhemos a oportunidade de continuá-la. Deixamos a porta aberta… Por que não? Se o público gosta do que estamos fazendo, e que mais dessa trama, isso não é um problema”, explicou o criador da série.

Will Graham, o outro showrunner de Daisy Jones & The Six concorda: a série tem tudo para ganhar uma 2ª temporada no Prime Video.

“Nos divertimos muito fazendo essa série. Para mim, a questão é se a Taylor (Jenkins-Reed, autora do livro que inspira a série) tem mais um capítulo para a história desses personagens em sua cabeça. Se tivermos a oportunidade, tenho certeza que todo mundo envolvido na série gostaria de continuar”, disse o produtor.

Até o momento, a Amazon não confirmou a produção de uma 2ª temporada para Daisy Jones & The Six. Enquanto isso, você pode assistir todos os episódios da série no Prime Video.

