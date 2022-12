Dança de Wandinha seria totalmente diferente e muito pior

A dança de Jenna Ortega em Wandinha é uma das cenas mais marcantes da série da Netflix, que está no top 10 do Brasil, ocupando a primeira posição do streaming. No entanto, ela quase foi totalmente diferente.

Em uma entrevista no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Ortega revelou que a versão original para a cena de dança era muito diferente.

Ortega afirma que o plano original era que a dança fosse um flash mob, que ela não achou adequado para a personalidade de Wandinha e pediu ao diretor do episódio, Tim Burton, que reconsiderasse.

Burton concordou com Ortega e mudou a cena, tornando algo mais único da personagem, que basicamente dança por si só.

“Eu li o episódio quatro logo no começo. Não sabíamos que música usaríamos, não sabíamos qual era a situação. Inicialmente, eles queriam um flash mob, mas eu pensei: não, de jeito nenhum Wandinha faria uma dança encorajando um monte de gente. Então Tim e eu – o diretor Tim Burton, e eu conversamos um pouco sobre isso, e ele disse “Sim, não vamos fazer um círculo. Vamos fazer com que seja coisa dela”.

Jenna Ortega é a protagonista de Wandinha.

Série se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como poderia ser a história da segunda temporada de Wandinha, embora a renovação seja iminente.

Wandinha está disponível na Netflix.

