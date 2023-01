Daphne de Bridgerton confirma sua saída da série

A atriz Phoebe Dynevor, que interpreta Daphne em Bridgerton, confirmou sua saída da série e não estrelará a terceira temporada.

Em entrevista para a Variety, Dynevor deu a notícia que os fãs não queriam. Sua participação na série se encerrou após a segunda temporada.

Dynevor comentou que fez o que queria com a personagem, e elogiou o arco dela durante as duas primeiras temporadas de Bridgerton.

“Bem, eu fiz minhas duas temporadas. Fiz o que queria com aquela personagem e ela teve um ótimo arco. Se eles me perguntarem no futuro, quem sabe?”, disse ela.

Vale lembrar que a Netflix já renovou Bridgerton para a quarta temporada, e a atriz já havia confirmado que gostaria de participar da série novamente em um futuro próximo.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A terceira temporada de Bridgerton não tem data para estrear na Netflix.

