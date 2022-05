Darth Vader caça Obi-Wan Kenobi em pôster da série de Star Wars

Falta pouco para a estreia de Obi-Wan Kenobi, nova série derivada de Star Wars que chega ainda neste mês de maio de 2022 ao catálogo do Disney+.

Enquanto a série não estreia, um novo pôster foi divulgado hoje em comemoração ao Dia de Star Wars e colocou em ênfase o Darth Vader, personagem da trilogia original que volta a aparecer na produção.

Quem interpretará o icônico Lord Sith na série é Hayden Christensen, que retorna ao papel desde o filme Star Wars: A Vingança dos Sith, lançado em 2005.

“Foi muito empolgante porque eu passei tempo suficiente com esse personagem e senti que o conhecia, e voltar a ele foi muito natural de várias maneiras. E eu estava realmente empolgado para entrar e interpretar Darth Vader neste ponto da linha do tempo, porque parecia uma continuação natural de sua jornada com o personagem. E isso foi muito significativo para mim”, disse o ator em oportunidade passada.

Confira o novo pôster logo abaixo:

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars.

A produção do Disney+ pretende contar o que acontece entre a trilogia prequel e a trilogia clássica, dez anos após os eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 27 de maio. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.