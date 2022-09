Dated & Related: Lançamento da Netflix causa polêmica na internet

Com reality shows de namoro como Casamento às Cegas e Brincando com Fogo, a Netflix conquistou audiências do mundo inteiro – e o Brasil não foi exceção. No entanto, Dated & Related, o mais novo lançamento da plataforma, acabou se envolvendo em uma grande polêmica nas redes sociais.

Dated & Related, com 10 episódios na 1ª temporada, chegou ao catálogo da Netflix em 2 de setembro de 2022.

O reality show de namoro é apresentado por Melinda Barry – que também apresenta a versão original de Brincando com Fogo.

Mas afinal: por que Dated & Related gerou inúmeras críticas nas redes sociais? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o teor polêmico do reality; confira.

Dated & Related tem premissa polêmica na Netflix

A polêmica de Dated & Related está relacionada à própria premissa do reality show – vista como “problemática” e “constrangedora”.

“Em uma mansão luxuosa, duplas de irmãos e irmãs ajudam um ao outro na tentativa de encontrar o amor e, de quebra, ganhar 100 mil dólares”, afirma a sinopse oficial do reality show de namoro da Netflix.

No reality, um grupo sexy de solteiros viaja a uma villa no sul da França em busca de amor e paixão.

A premissa, dessa forma, é bastante parecida com a de alguns dos programas de namoro mais populares da atualidade. A principal diferença é o fato dos participantes serem divididos em duplas de irmãos, primos e parentes em geral.

De acordo com a análise do site Daily Beast, por exemplo, a proposta de Dated & Related “se torna desconfortável rapidamente”.

A crítica especializada também descreve Dated & Related como “constrangedor”, “nojento” e “bizarro”.

Esse também parece ser o consenso do público. Nas redes sociais, assinantes da Netflix não poupam críticas à proposta do reality show.

“Estou assistindo Dated & Related na Netflix e esse cara acaba de dizer que a maior qualidade da irmã é a bunda?”, surpreendeu-se um assinante da Netflix.

Para inúmeros espectadores, a proposta de Dated & Related simplesmente não funciona.

“Ninguém da Netflix leu o título ‘Dated & Related’ e pensou em mudar de ideia?”, comentou outro espectador.

O nome “Dated & Related” pode ser traduzido ao pé da letra como “Namorados e Parentes”.

“Nunca na vida vi uma coisa mais bizarra do que Dated & Related”, afirmou outro fã.

A polêmica também se deve ao fato da Netflix investir pesado em programação para o público heterossexual, ao mesmo tempo em que cancela produções LGBTQIA+ de grande audiência – como Primeira Morte, por exemplo.

Sendo assim, a controvérsia é semelhante à polêmica que aconteceu em meio ao lançamento do reality show Sexy Beasts: Amor Desmascarado.

Com 10 episódios, a 1ª temporada de Dated & Related está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.