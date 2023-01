DC recusou série de vilões com astro de Two and a Half Men

O astro de Two and a Half Men, Jon Cryer, que interpretou o Lex Luthor em Supergirl, revelou que a DC recusou uma série de vilões que ele participaria.

Cryer viveu o vilão também no crossover Crise nas Infinitas Terras, e revelou ter tido uma ideia para uma série sobre a Legião do Mal. A Legião do Mal é uma das equipes inimigas da Liga Justiça, e uma de suas formações conta com Luthor como líder.

A ideia foi apresentada após o crossover, porém a CW acabou recusando. Possivelmente, a recusa foi por conta da equipe ter aparecido na segunda temporada de Legends of Tomorrow. Na série, Merlyn, Flash Reverso e Damien Darkh eram os membros (via The Direct).

“Após o crossover Crise nas Infinitas Terras, apresentei à Warner Bros uma série da Legião do Mal. Não era para ser, eu acho”, escreveu ele.

Veja o tuite, abaixo.

After the Crisis on Infinite Earths crossover I pitched Warner Bros on a Legion of Doom series.



Wasn’t meant to be, I guess.



😔 https://t.co/XSVAbL99Vh — Jon Cryer (@MrJonCryer) January 28, 2023

Jon Cryer está com inveja de novo Lex Luthor em Superman & Lois

Com Michael Cudlitz sendo o novo intérprete do vilão, Cryer, que viveu Luthor em Supergirl, deu uma resposta definitiva ao colega.

O ator revelou que a versão da terceira temporada de Superman & Lois parece mais divertida de viver, e acredita que Cudlitz vai destruir no papel (via ScreenRant).

“Não vou mentir, parece que esta versão do Lex Luthor vai ser muito divertida de interpretar. Estou com inveja. Mas esse cara vai absolutamente esmagá-lo”, escreveu ele.

A terceira temporada de Superman & Lois estreia no dia 14 de março.

Superman & Lois está disponível na HBO Max.

